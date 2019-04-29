2019-04-29T08:53:49+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга из-за снегопада второй раз перенесла общегородской субботник

Теперь уборка запланирована на 7 мая
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В день субботника планируется прибрать городские улицы и берега водоемовВ день субботника планируется прибрать городские улицы и берега водоемовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга второй раз вынуждена отложить общегородской субботник. Ранее уборку в связи с празднованием Пасхи перенесли с 27 на 30 апреля. Теперь свои коррективы внесла погода. За сутки город засыпало снегом, а температура опустилась до -4 градусов. По прогнозам, непогода задержится еще минимум на день.

- В Свердловской области сохраняется действие штормового предупреждения о сильном снегопаде, установлении снежного покрова и ветре до 20-25 метров в секунду. Из-за непогоды силы и средства Главного управления МЧС России по Свердловской области приведены в режим повышенной готовности, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Теперь уборка запланирована на 7 мая. В день массового субботника должен быть собран мусор, отремонтированы и покрашены скамейки, ограды и урны, вымыты от грязи и пыли остановки, светофоры и дорожные знаки. Кроме того, планируется провести очистку береговой зоны Исети, Верх-Исетского, Нижне-Исетского и Городского пруда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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