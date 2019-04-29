В Екатеринбурге оштрафовали мужчину, прописавшего в квартире 400 мигрантов

СЕГОДНЯ 08:17 2019-04-29T08:17:34+03:00

На самом же деле ни один из гастарбайтеров никогда в жилище не появлялся

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В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который регулярно фиктивно ставил на учет мигрантов. В общей сложности за четыре месяца мужчина "прописал" у себя в квартире на улице Стрелочников 401 иностранца.

- Обвиняемый осознавал, что без постановки на учет по месту пребывания нахождение на территории РФ иностранных граждан невозможно. Действуя без намерения фактически предоставить помещение для проживания, в нарушение действующего законодательства мужчина фиктивно ставил на учет иностранцев. При этом он предоставил в отдел по вопросам миграции сведения о факте постоянного пребывания указанных лиц в жилом помещении, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде 250 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU