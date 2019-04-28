Из-за снегопада ГИБДД ограничила движение по Серовскому тракту

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-28T16:50:30+03:00

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В отдельных районах Свердловской области идут сильные осадки в виде снега, которые продолжатся, по прогнозам синоптиков, еще не менее суток. Снежный циклон двигается на Средний Урал со стороны Перми в сторону Тюмени.

Сейчас сложная обстановка на Серовском направлении, там фиксируется всплеск мелких аварий: столкновения, съезды с дороги, наезды на препятствия. Все это вызывает затруднения движения. Уже зафиксирована авария, в которой пострадал ребенок.

Именно поэтому ГИБДД приняла решение ограничить на трассе ограничения междугородних перевозок и движение транспорта с группами детей.

- Сейчас сотрудники ГИБДД информируют организации, занимающиеся пассажирскими перевозками о ситуации на дорогах региона, ведут работу с подрядными организациями, обслуживающими федеральные и региональные трассы, в части подготовки техники и своевременной обработки противогололедными материалами, очистки проезжей части от снега и наледи для недопущения аварийной ситуации на автомобильных дорогах, - отметили в ведомстве.

Сами водители могут сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО по круглосуточному телефону 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

По прогнозам синоптиков, 29 апреля в Свердловской области ожидаются сильный ветер до 18 м/с, на юге и востоке местами сильный снег.

- В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями, Уралуправтодор напоминает водителям о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах. Рекомендуем не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров. Выбирайте скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствуясь, прежде всего, погодными и дорожными условиями, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки автомобиля. Для исключения случаев наезда на пешеходов снижайте скорость вблизи пешеходных переходов, - рассказали в «Уралуправдоре».

ИСТОЧНИК KP.RU