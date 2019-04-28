Хотел почувствовать, что такое взрослая жизнь: в Екатеринбурге нашли пропавшего подростка
Андрей Хайруллин ушел из дома 20 апреля
Фото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге завершились поиски 15-летнего Андрея Хайруллина. Мальчик ушел из дома 20 апреля и пропал. Поисковики и сотрудники УМВД несколько дней искали беглеца, и в итоге нашли его в одном из торговых центров.
-Все это время разыскиваемый ночевал у знакомых, - рассказали в пресс-группе УМВД. - Со слов несовершеннолетнего, ушел в школу и решил пропустить уроки, так как хотел почувствовать, что такое взрослая самостоятельная жизнь.
Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции провели с подростком и родителями профилактическую беседу.
ИСТОЧНИК KP.RU