2019-04-28T08:48:15+03:00
Происшествия

Хотел почувствовать, что такое взрослая жизнь: в Екатеринбурге нашли пропавшего подростка

Андрей Хайруллин ушел из дома 20 апреля
Олег Галимов
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Фото: УМВД по ЕкатеринбургуФото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге завершились поиски 15-летнего Андрея Хайруллина. Мальчик ушел из дома 20 апреля и пропал. Поисковики и сотрудники УМВД несколько дней искали беглеца, и в итоге нашли его в одном из торговых центров.

-Все это время разыскиваемый ночевал у знакомых, - рассказали в пресс-группе УМВД. - Со слов несовершеннолетнего, ушел в школу и решил пропустить уроки, так как хотел почувствовать, что такое взрослая самостоятельная жизнь.

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции провели с подростком и родителями профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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