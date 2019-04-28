2019-04-28T08:28:28+03:00
Общество

В Екатеринбурге состоится встреча Благодатного огня

По окончании шествия его доставят к месту строительства храма Святой Екатерины
Олег Галимов
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Его доставят из Иерусалима. Фото: екатеринбургская ЕпархияЕго доставят из Иерусалима. Фото: екатеринбургская Епархия
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В Екатеринбург в честь Пасхи доставят Благодатный огонь со Святой Земли. Раздаваться святыня будет по окончании Пасхального крестного хода к месту строительства главного кафедрального храма Екатеринбурга - собора святой Екатерины.

- Встреча, которую возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, состоится у Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга в 15:50. Благодатный огонь в Екатеринбург доставит уральская делегация во главе со старшим священником Храма-Памятника на Крови протоиереем Максимом Миняйло, которая с 25 апреля пребывает на Святой Земле, - рассказали в екатеринбургской епархии.

Благодатный огонь возглавит молитвенное шествие от Свято-Троицкого собора до Октябрьской площади. Святыню пронесут по улицам города в срециальных фонарях во главе колонны.

На месте строительства храма Святой Екатерины состоится освящение самого большого в мире Пасхального кулича, который сможет попробовать любой желающий. Затем состоится раздача Благодатного огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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