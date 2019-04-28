В Екатеринбурге состоится встреча Благодатного огня
В Екатеринбург в честь Пасхи доставят Благодатный огонь со Святой Земли. Раздаваться святыня будет по окончании Пасхального крестного хода к месту строительства главного кафедрального храма Екатеринбурга - собора святой Екатерины.
- Встреча, которую возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, состоится у Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга в 15:50. Благодатный огонь в Екатеринбург доставит уральская делегация во главе со старшим священником Храма-Памятника на Крови протоиереем Максимом Миняйло, которая с 25 апреля пребывает на Святой Земле, - рассказали в екатеринбургской епархии.
Благодатный огонь возглавит молитвенное шествие от Свято-Троицкого собора до Октябрьской площади. Святыню пронесут по улицам города в срециальных фонарях во главе колонны.
На месте строительства храма Святой Екатерины состоится освящение самого большого в мире Пасхального кулича, который сможет попробовать любой желающий. Затем состоится раздача Благодатного огня.
ИСТОЧНИК KP.RU