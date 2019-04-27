Двух парней из Нижнего Тагила обвиняют в хищении 5 миллионов у воспитанников детского дома

СЕГОДНЯ 17:53 2019-04-27T17:57:30+03:00

Также они заставляли выпускников детских домов продавать свои квартиры и отдавать им деньги

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В Нижнем Тагиле на скамье подсудимых скоро окажутся два парня, одному из которых 30 лет, а другому 29. Они обвиняются в хищении 5 миллионов рублей у воспитанников детских домов.

- Обвиняемые, зная о том, что у воспитанников детских домов на счетах накапливаются солидные денежные средства, вступили в сговор и разработали совместный план действий, направленный на хищение этих денег, - поясняют в ГУ МВД по Свердловской области. - С этой целью они подыскали двух воспитанников коррекционных классов, у кого нет никаких родственников, которых с легкостью ввели в заблуждение, сообщив, что некие третьи лица намереваются похитить деньги, и предложили свою помощь по их сохранности.

Потерпевшие сняли деньги со своих счетов и передали их на "хранение" злоумышленникам. Всего таким образом с 2014 по 2018 год пострадали четыре человека.

- Кроме этого, каждому из задержанных предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере, - добавляют в ведомстве. - Речь идет о махинациях с квартирами потерпевших.

Один из злоумышленников, например, в 2014 году вынудил 26-летнего молодого человека продать однокомнатную квартиру в Нижнем Тагиле, чтобы отдать, якобы, карточный долг в размере 600 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU