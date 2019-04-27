В воскресенье на Урале пройдут сильные снегопады и дожди

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-27T13:09:50+03:00

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По прогнозам синоптиков в это воскресенье, 28 апреля, в Свердловской области будут сильные осадки - снег и дождь. А в некоторых районах ожидаются еще и метели. В связи с этим Уралуправтодор решил напомнить о правилах поведения на дорогах для автомобилистов.

- Рекомендуем не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров, - сообщают сотрудники Уралуправтодора. - Выбирайте скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствуясь, прежде всего, погодными и дорожными условиями, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки автомобиля. Для исключения случаев наезда на пешеходов снижайте скорость вблизи пешеходных переходов.

О ЧП на дороге можно сообщить в дежурно-диспетчерскую службу Уралуправтодора: 8-800-200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU