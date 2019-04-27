В столице Урала легковушка, сдавая задним ходом, сбила инвалида в коляске

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-27T09:37:08+03:00

Однако пострадавший отказался писать заявление в полицию на водителя, наехавшего на него

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Ночью очевидцы, находившиеся на перекрестке улиц Куйбышева и Белинского позвонили в полицию и сообщили о ДТП. Якобы автомобиль, сдавая задним ходом, сбил инвалида на коляске.

- Когда экипаж ГИБДД прибыл на место происшествия, выяснилось, что у мужчин, водителя и инвалида, произошел конфликт, - объясняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Кроме того, для инвалида была вызвана "скорая", которая осмотрела его, но тяжелых травм не нашла. Когда полицейские прибыли и пострадавший, и водитель сказали, что конфликт между ними уже исчерпан.

Заявление в полицию инвалид тоже писать отказался, как и в больницу ехать. Да и подробностями конфликта с правоохранителями он не поделился. В итоге происшествие было, инвалида сбили, но из-за нежелания пострадавшего развивать ситуацию, в документах ее даже не оформили как ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU