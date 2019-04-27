В Екатеринбурге на три дня закрывают улицу Халтурина

СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-27T08:49:47+03:00

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С 2 по 5 мая на улице Халтурина будут ремонтировать трамвайные пути. В связи с этим на три дня движение по улице закроют. Проехать нельзя будет на участке от улицы Технической до Бебеля.

- Процесс начнется с 23:00 2 мая и будет вестись до 06:00 5 мая, - уточняют в администрации Екатеринбурга. - При этом специалисты «Гортранса» предупреждают, что в этот период времени движение трамвайных маршрутов № 6, № 10, № 12, № 13, № 19, № 23, следующих по улице Халтурина, от Технической до остановки «Фармацевтический колледж» в обоих направлениях, будет закрыто.

Объезжать закрытый участок водители смогут по проезду Теплоходному, улицам Технической, Таватуйской и Бебеля.

ИСТОЧНИК KP.RU