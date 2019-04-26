На станции «Шарташ» загорелся хозяйственный поезд
К месту ЧП выезжали четыре пожарные машины
Пламя было потушено за 30 минут. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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На железнодорожной станции «Шарташ» в пятом часу дня случился пожар. Пламя вспыхнуло в парке вагонов. К месту ЧП выезжали четыре пожарные машины и 15 сотрудников МЧС.
- Произошло возгорание в неэксплуатируемом модуле на платформе хозяйственного поезда, - пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Менее чем за 30 минут огонь потушен. В результате пожара пострадавших нет.
В МЧС отмечают, что на движение поездов ЧП не повлияло.
ИСТОЧНИК KP.RU