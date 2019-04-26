На станции «Шарташ» загорелся хозяйственный поезд

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-26T16:36:20+03:00

Пламя было потушено за 30 минут. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

К месту ЧП выезжали четыре пожарные машины

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На железнодорожной станции «Шарташ» в пятом часу дня случился пожар. Пламя вспыхнуло в парке вагонов. К месту ЧП выезжали четыре пожарные машины и 15 сотрудников МЧС.

- Произошло возгорание в неэксплуатируемом модуле на платформе хозяйственного поезда, - пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Менее чем за 30 минут огонь потушен. В результате пожара пострадавших нет.

В МЧС отмечают, что на движение поездов ЧП не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU