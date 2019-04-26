Мэрия Екатеринбурга пообещала восстановить испорченный образцовый газон к 1 июня

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-26T16:04:46+03:00

Ровную лужайку чуть больше года назад за свой счет сделал местный бизнесмен

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Администрация Екатеринбурга восстановит образцовый газон на пересечении улиц Малышева и Гоголя. Идеально ровную зеленую лужайку чуть больше года назад за свой счет сделал местный бизнесмен Юрий Окунев. Работы обошлись ему в 50 тысяч рублей.

Однако недавно в этом районе произошла авария на сетях, и коммунальщикам пришлось разрыть чудо-газон. Это тут же вызвало шквал негодования горожан.

Так газон выглядел до коммунальных раскопокФото: Алексей БУЛАТОВ

Но в мэрии заверили, что в течение ближайшего месяца приведут газон в порядок. Так говорится в ответе за подписью замглавы по благоустройству Алексея Бубнова депутату Гордумы Тимофею Жукову.

- Если разрешение на производство земляных работ было получено заказчиком в зимне-весенний период, работы по восстановлению элементов благоустройства в окончательном варианте завершаются до 1 июня текущего года, - сказано в документе.

- Верим, надеемся, ждём! - резюмировал Жуков.

ИСТОЧНИК KP.RU