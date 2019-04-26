2019-04-26T14:52:22+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге ищут 15-летнего школьника, невернувшегося после уроков

О мальчике ничего неизвестно уже неделю
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УМВД по ЕкатеринбургуФото: УМВД по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга разыскивает 15-летнего Андрея Хайруллина. О подростке ничего неизвестно уже почти неделю. По словам матери ребенка, утром 20 апреля, сын как обычно ушел в школу на улице Бакинских Комиссаров, 50, но ни после уроков, ни вечером домой так и не вернулся. Мобильного телефона у подростка при себе не было.

- Приметы разыскиваемого: рост 172 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые короткие, челка удлиненная, глаза карие, брови прямые. На момент ухода был одет в черную спортивную куртку, серую толстовку, спортивные штаны черного и серого цветов, черные кроссовки. При себе также имел школьный черный рюкзак, - говорится в ориентировке.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Андрея Хайруллина, просят сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-45-74 (78, 80), 325-42-05, 356-42-15 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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