По факту падения на подростка из Первоуральска бетонной плиты возбуждено уголовное дело
Следственный отдел по факту травмирования 16-летнего подростка в Первоуральске возбудил уголовное. Трагедия произошла в здании бывшей школы-интерната, где на ребенка рухнула бетонная плита.
Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице, сразу после госпитализации его прооперировали. Дело следователи возбудили по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.
- Допрашиваются свидетели, назначена судебная медицинская экспертиза в целях выяснения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего подростка, - сказали в СУ СКР по Свердловской области. - Также устанавливаются конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности нахождения граждан на указанном объекте, истребуется документация. В ходе следствия, в том числе, выясняются причины и условия, которые способствовали инциденту.
ИСТОЧНИК KP.RU