2019-04-26T14:17:45+03:00
Общество

По факту падения на подростка из Первоуральска бетонной плиты возбуждено уголовное дело

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Первоуральск"Фото: "Инцидент Первоуральск"
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Следственный отдел по факту травмирования 16-летнего подростка в Первоуральске возбудил уголовное. Трагедия произошла в здании бывшей школы-интерната, где на ребенка рухнула бетонная плита.

Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице, сразу после госпитализации его прооперировали. Дело следователи возбудили по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.

- Допрашиваются свидетели, назначена судебная медицинская экспертиза в целях выяснения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего подростка, - сказали в СУ СКР по Свердловской области. - Также устанавливаются конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности нахождения граждан на указанном объекте, истребуется документация. В ходе следствия, в том числе, выясняются причины и условия, которые способствовали инциденту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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