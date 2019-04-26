В Академическом микрорайоне закроют дублер улицы Краснолесья
Проехать здесь нельзя будет 2,5 месяца
Дорогу закроют до середины летаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты ЗАО «ТеплоСетевая Компания» закроют движение транспорта на дублере улицы Краснолесья. С 29 апреля нельзя будет проехать на участке от Вильгельма де Геннина до Рябинина.
В это время рабочие будут прокладывать магистральную сеть теплоснабжения. Строительство новой теплоцентрали энергетики будут вести 2,5 месяца - до 15 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU