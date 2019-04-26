2019-04-26T14:30:36+03:00
Авто

В Академическом микрорайоне закроют дублер улицы Краснолесья

Проехать здесь нельзя будет 2,5 месяца
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Дорогу закроют до середины летаДорогу закроют до середины летаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты ЗАО «ТеплоСетевая Компания» закроют движение транспорта на дублере улицы Краснолесья. С 29 апреля нельзя будет проехать на участке от Вильгельма де Геннина до Рябинина.

В это время рабочие будут прокладывать магистральную сеть теплоснабжения. Строительство новой теплоцентрали энергетики будут вести 2,5 месяца - до 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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