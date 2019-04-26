В Красноуральске два собутыльника избили пенсионера, который отказался дать им в долг
В поселке под Красноуральском произошло дикое и жестокое нападение. Двое собутыльников избили пенсионера.
Местные приятели бесцеремонно зашли в дом пожилого человека и стали просить денег в долг. Когда же хозяин отказал, незнакомцы набросились на него с кулаками. Не в силах терпеть боль, старик показал, где хранит сбережения. Забрав 150 тысяч рублей злоумышленники скрылись.
- Поймали налетчиков по «горячим следам». Ими оказались 36 и 35-летние жители Красноуральска, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности за кражи, грабежи и причинение телесных повреждений, - рассказали в ОМВД по Красноуральску. - Задержанные допрошены, также у них обнаружены и изъяты ранее похищенные у пенсионера деньги в сумме 39,5 тысяч рублей. Остальные средства злоумышленники успели потратить.
В совершении нападения на беззащитного старика приятели винят излишне выпитый алкоголь.
ИСТОЧНИК KP.RU