2019-04-26T12:28:07+03:00
Общество

Свердловчанам запретили ходить в лес: на Урале ввели особый противопожарный режим

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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За нарушение режима грозит денежный штрафЗа нарушение режима грозит денежный штрафФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области начали вводить особый противопожарный режим. На данный момент он уже действует в 19 муниципалитетах региона и подразумевает запрет для местного населения на любые действия с открытым огнём.

- На период действия режима людям запрещено ходить в лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить огневые работы, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Нарушение этих правил можно сильно ударить по карману. Для обычных жителей сумма штрафа составит от 2 000 до 4 000 рублей. Должностные лица заплатят от 15 000 до 30 000 рублей. Юридическим лицам придется раскошелиться, отдав от 200 000 до 400 000 рублей.

Кроме того, если последствия пожара окажутся существенными, виновник может понести и уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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