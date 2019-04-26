В Екатеринбурге маршрут автобуса № 60 продлят до улицы Пехотинцев
В Екатеринбурге изменится схема движения автобуса № 60. Такое решение было принято на очередном заседании экспертного совета по организации транспортной системы города, которое провел замглавы Алексей Бубнов.
С 1 мая маршрут общественного транспорта, курсирующего от микрорайона Синие Камни до ТРЦ «Карнавал», продлят до улицы Пехотинцев.
- Это позволит значительно улучшить качество транспортного обслуживания жителей улицы Пехотинцев, предоставив им дополнительные возможности пользоваться общественным транспортом. На маршруте будут работать только автобусы большого класса, - сказали в пресс-службе мэрии.
В Администрации также отметили, что изменения были введены после тщательного анализа и исследований пассажиропотока.
ИСТОЧНИК KP.RU