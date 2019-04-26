Свердловские власти задумались над повышением зарплаты лесникам

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-26T10:49:10+03:00

За мониторинг леса платят совсем немного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заработок специалистов составляет чуть больше 16-ти тысяч рублей

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Руководство Свердловской области признало, что заработная плата лесников в регионе находится на низком уровне. В конце прошлого года они получали всего 16 700 рублей, при том, что на этой должности трудятся специалисты с высшим образованием.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, власти в курсе проблемы и работает над вариантами исправления ситуации.

- Уровень, наверное, не совсем достаточный, мы этим занимаемся. Вопросы оплаты труда – обсуждаемый. По этой ситуации мы сформулировали свое предложение, - подчеркнул Алексей Кузнецов в ходе пресс-конференции.

Ранее на ситуацию обратил внимание теперь уже бывший руководитель регионального департамента лесного хозяйства Олег Сандаков. По его словам, из-за низких зарплат в отрасль не идут новые специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU