Весна, ау! В выходные Урал опять засыплет снегом

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-26T10:40:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый день уральская погода преподносит сюрпризы. Утром - яркое солнце, а уже днем - тучи, дождь, а в некоторых районах и снег. На то, что в ближайшее время наконец-то установится настоящая весенняя погода, можно не рассчитывать. В предстоящие выходные синоптики опять обещают уральцам осадки.

В пятницу, 26 апреля, будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура днем составит +4, +9 градусов, ночью - 0, -5. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

В субботу, 27 апреля, по-прежнему будет пасмурно, сохранятся и осадки. Днем воздух прогреется до +8 градусов, ночью похолодает до -6. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 28 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями, осадки, местами сильные. Днем столбики термометров покажут +7, +12 градусов, ночью будет +2, -3. Ветер юго-западный с переходом на северный 6-11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU