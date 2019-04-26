Участников «Майской прогулки» в Екатеринбурге попросят по пути прибрать город

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-26T10:29:36+03:00

Для этого неравнодушным гражданам выдадут перчатки и пакеты для мусора

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В Екатеринбурге открылась регистрация на традиционную пешеходную «Майскую прогулку», которая в этом году пройдет 19 мая в 36-й раз. Участникам предложат на выбор три маршрута, стартовать по которым пешеходы будут от ДИВСа на Олимпийской набережной. Финишируют участники возле главного корпуса Уральского федерального университета на площади Кирова.

В этом году мероприятию добавили свою «изюминку» в формате экологической миссии. Так, на старте будет установлен пункт приема батареек, старых пультов, мелкой бытовой техники и даже ртутных ламп. Здесь же всем желающим выдадут перчатки и пакеты, чтобы пешеходы по дороге собирали мусор, а после сдавали его на контрольных точках на маршрутах.

На финише участников напоят горячим чаем и угостят пряниками, а также вручат фирменный значок «Майской прогулки». Здесь же пройдет восьмичасовой концерт и розыгрыш призов.

Прогуляться в выходной день приглашают всех здоровых горожан любого возраста. В прошлом году на прогулку вышли больше 9 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU