2019-04-26T10:17:28+03:00
Общество

В Серове наказали заводчан, виновных в гибели крановщицы

Женщина получила тяжелые термические ожоги всего тела и дыхательных путей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Серове завершилось разбирательство по делу о трагической гибели крановщицы во время рабочей смены. Инцидент произошел летом прошлого года. Тогда заводчане жаловались на частые дожди, которые регулярно подтапливали один из цехов.

Из-за чего в один из дней оказался не просушен ковш. В результате при его соприкосновении с раскаленным металлом произошел взрыв и лава хлынула в кабину. Потерпевшая получила глубокие термические ожоги головы, всего тела и дыхательных путей, отчего скончалась на месте.

После проверки на скамье подсудимых оказались 37-летний начальник плавильного цеха и 43-летний плавильщик ферросплавов. Обоих мужчин суд признал виновными в гибели коллеги.

- Установлено, что подсудимые ненадлежащим образом осуществили контроль соблюдения подчинённым персоналом правил промышленной безопасности, что привело к заливке расплава феррохрома в разливочный ковш, содержащий влажный заправочный песок. Контакт влаги с расплавом металла повлёк за собой выделение большого количества теплоты, газов водорода и кислорода и последующий выброса расплава металла из ковша на кабине, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Приговором суда заводчанам назначены 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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