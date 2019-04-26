2019-04-26T09:45:54+03:00
Происшествия

На Чусовском тракте горели 3 дома и 2 бани

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
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В Екатеринбурге на Чусовском сегодня утром произошло несколько пожаров. Здесь одновременно вспыхнули сразу три садовых дома и две бани. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Тушение и без того большой территории сильно осложнялось удалённостью водоисточников.

- Забор воды осуществлялся из пожарного водоёма, расположенного на территории садового товарищества, подвоз воды осуществлялся от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 1 км от места пожара, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники и 32 человека личного состава. Потушить огонь удалось спустя 1,5 часа.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

ИСТОЧНИК KP.RU

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