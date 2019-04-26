В Нижних Сергах электрик угнал УАЗ, чтобы быстрее съездить за добавкой пива

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-26T09:19:20+03:00

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В Нижних Сергах полицейские задержали бесправного и пьяного водителя УАЗа. В ходе проверки оказалось, что несколько месяцев назад у мужчины забрали удостоверение, потом вернули, но он его потерял, а "буханку" он и вовсе угнал.

Задержанный объяснил, что приехал с товарищем на заработки - расчищать линии электропередач. После окончании смены мужчины вернулись домой. Напарник, который сидел за рулем, припарковал машину, поужинал и лег спать. Но 28-летнему подозреваемому не спалось и он решил, уже выпив пол-литра пива, съездить в магазин за добавкой.

- Не зная, где находятся ближайшие магазины, он воспользовался тем, что его напарник уснул, взял ключи от машины и уехал. При проведении медицинского освидетельствования показание прибора составило 0,476 мг/л, - сообщили в МО МВД России «Нижнесергинский». - Подозреваемый вину в управлении машины в состоянии алкогольного опьянения признал.

За угон на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU