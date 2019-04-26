На Урале посадили водителя из Казахстана, который в ДТП погубил семейную пару
Красноуфимский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Казахстана Рашида Лепесова. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.
Трагедия произошла под Новый год. В тот злополучный вечер дальнобойщик ехал на своем грузовике с прицепом из Перми в Екатеринбург.
- Проявив преступную небрежность, мужчина не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия, видимость в направлении движения. Подсудимый перед обгоном транспортного средства должным образом не оценил дорожную обстановку, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении по своей полосе движения, автомобилем марки «ВАЗ-21074», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В салоне легковушки находилась семейная пара, она погибла на месте.
Суд назначил Рашиду Лепесову два года лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил на три года садиться за руль.
ИСТОЧНИК KP.RU