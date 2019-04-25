2019-04-25T21:20:35+03:00
Общество

С нами будут рыжие коты для селфи: присоединяйся к субботнику вместе с «Комсомолкой» и «Галамартом»

Вместе приберем Денропарк к майским праздникам!
Алина Закусина
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Возьмем с собой на субботник рыжих котов. Фото: КПВозьмем с собой на субботник рыжих котов. Фото: КП
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В пятницу, 26 апреля, с 10 до 12 часов в Екатеринбурге в Дендропарке на Первомайской, 87 «Комсомольская правда» и «Галамарт» проводят эко-субботник.

Вместе мы посадим саженцы деревьев, приберем территорию любимого парка, а также вместе с редакцией «Комсомолки» ответим на вопросы по экологии. Бонусом сделаем селфи с рыжими котиками от «Галамарта», которые вместе с нами будут помогать в наведении порядка.

Мы уже приготовили большие подарки, которые будем вручать самым активным участникам. Ищите рыжих котов в дендропарке и присоединяйтесь к эко-движению Екатеринбурга!

ИСТОЧНИК KP.RU

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