В Екатеринбурге разрешили строить подземный переход под площадью 1905 года

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-25T17:06:11+03:00

Кроме этого там можно построить подземную парковку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом сообщается в приказе об утверждении границ объекта

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Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило строить подземный паркинг и переход под площадью 1905 года. Об этом сообщается в приказе об утверждении границ объекта, опубликованном на портале правовой информации.

На участке под памятником можно проводить работы по охране, ремонт коммуникаций, реставрацию, установку временных конструкций, благоустройство, устанавливать освещение, строить туннели метро, и подземные парковки. Кроме этого там разрешено строить подземный переход.

В приказе указано, что площадь 1905 года поделена на две части: первая - участок под памятником Ленину, вторая – действующая наземная парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU