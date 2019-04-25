2019-04-25T16:30:46+03:00
Общество

В Екатеринбурге состоится первая полномасштабная репетиция Парада Победы

7 мая пройдет генеральная репетиция
Олег Галимов
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В этом году в параде примут участие байкеры.В этом году в параде примут участие байкеры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В эту пятницу, 26 апреля, в Екатеринбурге пройдет первая репетиция Парада Победы с участием военной техники. Как всегда на это время движение по проспекту Ленина и улице Репина будет частично перекрыто.

Кроме того полномасштабные репетиции парада войск пройдут 29 числа, а также 3 и 7 мая. С 20:00 до 04:00 будут закрыты участки Ленина Карла Либкнехта до Репина, по Репина от Ленина до Малышева, 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина и по улица Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев.

Напомним, что в этом году в параде примут участие байкеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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