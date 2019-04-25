В Екатеринбурге состоится первая полномасштабная репетиция Парада Победы
7 мая пройдет генеральная репетиция
В этом году в параде примут участие байкеры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В эту пятницу, 26 апреля, в Екатеринбурге пройдет первая репетиция Парада Победы с участием военной техники. Как всегда на это время движение по проспекту Ленина и улице Репина будет частично перекрыто.
Кроме того полномасштабные репетиции парада войск пройдут 29 числа, а также 3 и 7 мая. С 20:00 до 04:00 будут закрыты участки Ленина Карла Либкнехта до Репина, по Репина от Ленина до Малышева, 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина и по улица Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев.
Напомним, что в этом году в параде примут участие байкеры.
ИСТОЧНИК KP.RU