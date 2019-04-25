Бизнесмен из Екатеринбурга, раздававший просрочку, начал готовить бесплатные обеды

СЕГОДНЯ 16:10 2019-04-25T16:13:04+03:00

Отведать горячие блюда от предпринимателя можно два раза в неделю

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Екатеринбуржец Иван Зайченко не опускает руки и продолжает придумать благотворительные акции для нуждающихся. В прошлом месяце бизнесмен начал раздавать в своем магазине просроченные продукты, однако уже на следующий день в торговую точку нагрянул Роспотребнадзор. Предпринимателю пригрозили крупным штрафом и попросили оставить затею.

Фото: Иван Зайченко

На этот раз Иван решил кормить нуждающихся, готовя специально для них бесплатные горячие обеды.

- На кухнях ресторанов остаётся куча продуктов, которые предприятие не может продать и, в итоге, выкидывает: переваренный рис, мясные жиры, зелень, порванное тесто. Почему бы из этого не приготовить что-нибудь вкусное и не раздать. Например, у нас остаётся куча костей и обреза лосося, добавляем туда немного картошки, лука и моркови, и получается крутая уха, - делится одним из рецептов бизнесмен.

Фото: Иван Зайченко

Отведать блюда от предпринимателя можно два раза в неделю - по вторникам и четвергам в 13:00. По словам Ивана Зайченко, сегодня подкрепиться пришло около полусотни человек. Сначала были пенсионеры, потом подтянулись рабочие, а за ними мамы с детьми.

- Верю, что этот совсем маленький шаг хоть кому-то да поможет, - говорит Иван. - А другие рестораны к нам присоединятся.

ИСТОЧНИК KP.RU