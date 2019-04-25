Свердловчанка засудила компанию, куда ее не взяли из-за возраста

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-25T15:52:05+03:00

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В Краснотурьинске оштрафовали делопроизводителя, которая отказала женщине в приеме на работу из-за ее возраста.

Местная 52-летняя женщина пришла в городской центр занятости, где ей дали направление к предпринимателю, открывшему химчистку. Однако здесь потенциальному сотруднику оказались не рады.

- Делопроизводителем, осуществляющим у предпринимателя, в том числе, функции по организации подбора кадров, было отказано заявительнице в приеме на работу в связи с несоответствием кандидата по возрасту. По результатам проверки в отношении делопроизводителя возбуждено административное дело по статье "Дискриминация", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Мировой судья, рассмотрев постановление прокуратуры, оштрафовал делопроизводителя на 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU