2019-04-25T15:33:51+03:00
Общество

Из аэропорта «Кольцово» запустят рейсы Екатеринбург-Магадан

Полеты начнут выполняться с 3 июня
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Рейсы будут осуществляться раз в неделюРейсы будут осуществляться раз в неделюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс. С 3 июня пассажиры смогут улететь из Екатеринбурга в Магадан с промежуточной посадкой в Якутске.

Рейс У6-1373 из уральской столицы будет выполняться один раз в неделю по понедельникам. Обратно борт будет возвращаться по вторникам.

Стоимость авиабилета из Екатеринбурга до Магадана составит от 17 000 рублей в одну сторону, Екатеринбурга в Якутск - от 14 700 рублей, из Якутска в Магадан - от 7 000 рублей.

- Доступен и субсидированный тариф по маршруту Екатеринбург – Магадан и Магадан – Екатеринбург, равный 7 500 рублей в одну сторону для молодых людей до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, многодетных семей, инвалидов и их сопровождающих, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Из Магадана и Якутска есть удобные стыковки в Москву, Анапу, Геленджик, Симферополь, Сочи, Батуми, Прагу через Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге разрешили строить подземный переход под площадью 1905 года
В Екатеринбурге состоится первая полномасштабная репетиция Парада Победы
Бизнесмен из Екатеринбурга, раздававший просрочку, начал готовить бесплатные обеды
Свердловчанка засудила компанию, куда ее не взяли из-за возраста
В Екатеринбурге регоператор подсказал, как платить за мусор на треть меньше
На ЕВРАЗ НТМК прошли командно-штабные учения по гражданской обороне
Экс-мэр Арамили заключил контракт на ремонт дорог, превысив бюджет на 20 миллионов рублей
В Полевском ищут подростка, не вернувшегося домой после уроков
На Урале задержали наркодилера с 84 килограммами «синтетики»
В Екатеринбурге закроют сквозное движение на Технической улице
Уралец погиб, поспорив с другом, что сможет защититься от ножа приемами рукопашного боя
Свердловское правительство: к 2024 году будут спортивными 55 % уральцев
Владимир Путин оценил работу бывшего сити-менеджера Екатеринбурга
Крыша рухнула, перекрыв выход: в Североуральске полицейские спасли из горящего дома двоих мужчин
Ветеранам Великой Отечественной войны предлагают в мае бесплатно слетать из Екатеринбурга в другие страны
Уличные художники из Екатеринбурга украсили дом в Грозном портретом Льва Яшина
В Екатеринбурге под колесами иномарки пострадал 11-летний школьник
В Асбесте из-за горящего салона красоты пришлось эвакуировать жильцов многоэтажки
В Екатеринбурге посадили налетчика, который при ограблении магазина выстрелил продавщице в живот
Разворачивался, где это запрещено: в Екатеринбурге произошла массовая смертельная авария
Итоги эпидемии кори в Екатеринбурге: заразу завезли из другой страны
В «Библионочи-2019» приняли участие 40 тысяч свердловчан
Житель Верхней Пышмы украл полмиллиона, прикинувшись крупным логистом
Самый большой в мире: в Екатеринбурге к Пасхе испекут трехтонный кулич
К Параду готовы: в Екатеринбург привезли 100 боевых машин для участия в 9 Мая