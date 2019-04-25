Из аэропорта «Кольцово» запустят рейсы Екатеринбург-Магадан

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-25T15:33:51+03:00

Рейсы будут осуществляться раз в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс. С 3 июня пассажиры смогут улететь из Екатеринбурга в Магадан с промежуточной посадкой в Якутске.

Рейс У6-1373 из уральской столицы будет выполняться один раз в неделю по понедельникам. Обратно борт будет возвращаться по вторникам.

Стоимость авиабилета из Екатеринбурга до Магадана составит от 17 000 рублей в одну сторону, Екатеринбурга в Якутск - от 14 700 рублей, из Якутска в Магадан - от 7 000 рублей.

- Доступен и субсидированный тариф по маршруту Екатеринбург – Магадан и Магадан – Екатеринбург, равный 7 500 рублей в одну сторону для молодых людей до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, многодетных семей, инвалидов и их сопровождающих, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Из Магадана и Якутска есть удобные стыковки в Москву, Анапу, Геленджик, Симферополь, Сочи, Батуми, Прагу через Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU