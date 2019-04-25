СЕГОДНЯ 14:52 2019-04-25T14:53:13+03:00

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На ЕВРАЗ НТМК прошли командно-штабные учения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. В них участвовали аварийно-спасательные формирования: газоспасательная служба, медики медсанчасти «Никомед», пожарные 4 отряда Федеральной пожарной службы, ЧОП «Интерлок – НТМК», представители администрации Нижнего Тагила.

На учениях отрабатывались навыки ликвидации аварий при выбросе хлора и разливе нефтепродуктов, система оповещения руководящего состава в случае возникновения ЧС, действия сотрудников колесобандажного цеха по выдаче средств индивидуальной защиты, проверка готовности сборного эвакуационного пункта в рельсобалочном цехе.

Работа служб на учениях. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Сотрудники коксового цеха № 3 отработали эвакуацию работников в защитное сооружение в случае выброса хлора. На территории управления подготовки производства все службы отработали порядок действий в случае разлива нефтепродуктов. Согласно легенде, произошел разлив 1 тонны масла. Нужно было оперативно нейтрализовать и собрать его специальными аппаратами.

За действиями аварийно-спасательных служб и формирований гражданской обороны наблюдала специальная комиссия, в состав которой вошли руководители ЕВРАЗ НТМК и администрации города.

Спасатели устанавливают ограждения. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Комиссия высоко оценила уровень подготовки сотрудников комбината к ликвидации ЧС: все ответственные службы прибывали на место в установленные сроки, работы проводили с использованием специального оборудования и средств защиты, оперативно ликвидировали все источники опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU