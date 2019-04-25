2019-04-25T14:53:13+03:00
Экономика

На ЕВРАЗ НТМК прошли командно-штабные учения по гражданской обороне

Комиссия высоко оценила уровень подготовки сотрудников комбината к ликвидации ЧС
Поделиться:
Спасатель производит уборку разлитого вещества. Фото: пресс-служба ЕВРАЗСпасатель производит уборку разлитого вещества. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ
Изменить размер текста:

На ЕВРАЗ НТМК прошли командно-штабные учения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. В них участвовали аварийно-спасательные формирования: газоспасательная служба, медики медсанчасти «Никомед», пожарные 4 отряда Федеральной пожарной службы, ЧОП «Интерлок – НТМК», представители администрации Нижнего Тагила.

На учениях отрабатывались навыки ликвидации аварий при выбросе хлора и разливе нефтепродуктов, система оповещения руководящего состава в случае возникновения ЧС, действия сотрудников колесобандажного цеха по выдаче средств индивидуальной защиты, проверка готовности сборного эвакуационного пункта в рельсобалочном цехе.

Работа служб на учениях. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Работа служб на учениях. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Сотрудники коксового цеха № 3 отработали эвакуацию работников в защитное сооружение в случае выброса хлора. На территории управления подготовки производства все службы отработали порядок действий в случае разлива нефтепродуктов. Согласно легенде, произошел разлив 1 тонны масла. Нужно было оперативно нейтрализовать и собрать его специальными аппаратами.

За действиями аварийно-спасательных служб и формирований гражданской обороны наблюдала специальная комиссия, в состав которой вошли руководители ЕВРАЗ НТМК и администрации города.

Спасатели устанавливают ограждения. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Спасатели устанавливают ограждения. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Комиссия высоко оценила уровень подготовки сотрудников комбината к ликвидации ЧС: все ответственные службы прибывали на место в установленные сроки, работы проводили с использованием специального оборудования и средств защиты, оперативно ликвидировали все источники опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из аэропорта «Кольцово» запустят рейсы Екатеринбург-Магадан
Экс-мэр Арамили заключил контракт на ремонт дорог, превысив бюджет на 20 миллионов рублей
В Полевском ищут подростка, не вернувшегося домой после уроков
На Урале задержали наркодилера с 84 килограммами «синтетики»
В Екатеринбурге закроют сквозное движение на Технической улице
Уралец погиб, поспорив с другом, что сможет защититься от ножа приемами рукопашного боя
Свердловское правительство: к 2024 году будут спортивными 55 % уральцев
Владимир Путин оценил работу бывшего сити-менеджера Екатеринбурга
Крыша рухнула, перекрыв выход: в Североуральске полицейские спасли из горящего дома двоих мужчин
Ветеранам Великой Отечественной войны предлагают в мае бесплатно слетать из Екатеринбурга в другие страны
Уличные художники из Екатеринбурга украсили дом в Грозном портретом Льва Яшина
В Екатеринбурге под колесами иномарки пострадал 11-летний школьник
В Асбесте из-за горящего салона красоты пришлось эвакуировать жильцов многоэтажки
В Екатеринбурге посадили налетчика, который при ограблении магазина выстрелил продавщице в живот
Разворачивался, где это запрещено: в Екатеринбурге произошла массовая смертельная авария
Итоги эпидемии кори в Екатеринбурге: заразу завезли из другой страны
В «Библионочи-2019» приняли участие 40 тысяч свердловчан
Житель Верхней Пышмы украл полмиллиона, прикинувшись крупным логистом
Самый большой в мире: в Екатеринбурге к Пасхе испекут трехтонный кулич
К Параду готовы: в Екатеринбург привезли 100 боевых машин для участия в 9 Мая