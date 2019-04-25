2019-04-25T14:52:26+03:00
Общество

Экс-мэр Арамили заключил контракт на ремонт дорог, превысив бюджет на 20 миллионов рублей

Часть денег бывшему главе придется возместить лично
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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По иску прокуратуры суд оштрафовал бывшего главу Арамильского городского округа.

В ходе проверки выяснилось, что у муниципалитета огромная кредиторская задолженность перед субъектами малого и среднего бизнеса - 60 миллионов рублей.

Основная часть долга возникла после оформления контракта на ремонт дорог. Тогда Владимир Герасименко подписал документы, зная, что сумма работ превысит установленный лимит аж на 20 миллионов рублей.

Из-за этого подрядчикам не заплатили, и те обратились в суд. По решению суда мэрию обязали оплатить работы, проценты за пользование деньгами и расходы, понесенные на судебные издержки.

- Также прокурор обратился в суд с требованиями о взыскании с бывшего главы муниципалитета причиненного ущерба с обязанием выплатить деньги в доход городского округа, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - В ходе заседаний сотрудники прокуратуры доказали, что бывший глава причинил значительный ущерб.

Суд взыскал с Владимира Герасименко 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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