В Полевском ищут подростка, не вернувшегося домой после уроков

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-25T14:23:49+03:00

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В Полевском уже три недели ищут бесследно исчезнувшего 16-летнего Шахзода Эгамназарова. Подросток пропал еще 5 апреля. В то утро юноша, как обычно, собрался и пошел в школу № 18, однако домой после уроков девятиклассник не вернулся.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

«Приметы пропавшего: на вид 16 - 17 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, короткие, прямые, глаза темные, уши прилегающие. На момент ухода был одет: куртка болоньевая темно-зеленого цвета, черная рубашка, черные брюки, черные кроссовки. При себе имел сотовый телефон и школьный рюкзак красного цвета. Особые приметы: на правом глазу белые ресницы», - говорится в ориентировке.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении школьника, просят сообщить в следственный отдел по городу Полевской по телефону 8 (34350) 4-20-32 либо в ОМВД по номеру: 8 (34350) 3-43-40, или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU