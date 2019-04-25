2019-04-25T14:23:49+03:00
Происшествия

В Полевском ищут подростка, не вернувшегося домой после уроков

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Полевском уже три недели ищут бесследно исчезнувшего 16-летнего Шахзода Эгамназарова. Подросток пропал еще 5 апреля. В то утро юноша, как обычно, собрался и пошел в школу № 18, однако домой после уроков девятиклассник не вернулся.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

«Приметы пропавшего: на вид 16 - 17 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, короткие, прямые, глаза темные, уши прилегающие. На момент ухода был одет: куртка болоньевая темно-зеленого цвета, черная рубашка, черные брюки, черные кроссовки. При себе имел сотовый телефон и школьный рюкзак красного цвета. Особые приметы: на правом глазу белые ресницы», - говорится в ориентировке.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении школьника, просят сообщить в следственный отдел по городу Полевской по телефону 8 (34350) 4-20-32 либо в ОМВД по номеру: 8 (34350) 3-43-40, или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге регоператор подсказал, как платить за мусор на треть меньше
Из аэропорта «Кольцово» запустят рейсы Екатеринбург-Магадан
На ЕВРАЗ НТМК прошли командно-штабные учения по гражданской обороне
Экс-мэр Арамили заключил контракт на ремонт дорог, превысив бюджет на 20 миллионов рублей
На Урале задержали наркодилера с 84 килограммами «синтетики»
В Екатеринбурге закроют сквозное движение на Технической улице
Уралец погиб, поспорив с другом, что сможет защититься от ножа приемами рукопашного боя
Свердловское правительство: к 2024 году будут спортивными 55 % уральцев
Владимир Путин оценил работу бывшего сити-менеджера Екатеринбурга
Крыша рухнула, перекрыв выход: в Североуральске полицейские спасли из горящего дома двоих мужчин
Ветеранам Великой Отечественной войны предлагают в мае бесплатно слетать из Екатеринбурга в другие страны
Уличные художники из Екатеринбурга украсили дом в Грозном портретом Льва Яшина
В Екатеринбурге под колесами иномарки пострадал 11-летний школьник
В Асбесте из-за горящего салона красоты пришлось эвакуировать жильцов многоэтажки
В Екатеринбурге посадили налетчика, который при ограблении магазина выстрелил продавщице в живот
Разворачивался, где это запрещено: в Екатеринбурге произошла массовая смертельная авария
Итоги эпидемии кори в Екатеринбурге: заразу завезли из другой страны
В «Библионочи-2019» приняли участие 40 тысяч свердловчан
Житель Верхней Пышмы украл полмиллиона, прикинувшись крупным логистом
Самый большой в мире: в Екатеринбурге к Пасхе испекут трехтонный кулич
К Параду готовы: в Екатеринбург привезли 100 боевых машин для участия в 9 Мая