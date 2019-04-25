На Урале задержали наркодилера с 84 килограммами «синтетики»

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-25T14:25:22+03:00

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На Урале будут судить местного жителя, у которого при задержании изъяли 84 килограмма наркотиков.

По версии следствия, мужчина с подельниками делал закладки «синтетики» на территории Московской, Свердловской областей и Приморского края.

- Для совершения противоправных действий участники преступной группы использовали различные криптовалюты и онлайн-кошельки, а общение осуществлялось путем электронной переписки в программах персональной связи, что существенно затрудняло оперативную разработку и оперативное проникновение в состав организованной группы, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На мужчину завели уголовное дело. Ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU