На Урале задержали наркодилера с 84 килограммами «синтетики»
На Урале будут судить местного жителя, у которого при задержании изъяли 84 килограмма наркотиков.
По версии следствия, мужчина с подельниками делал закладки «синтетики» на территории Московской, Свердловской областей и Приморского края.
- Для совершения противоправных действий участники преступной группы использовали различные криптовалюты и онлайн-кошельки, а общение осуществлялось путем электронной переписки в программах персональной связи, что существенно затрудняло оперативную разработку и оперативное проникновение в состав организованной группы, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
На мужчину завели уголовное дело. Ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU