2019-04-25T14:28:49+03:00
Происшествия

Уралец погиб, поспорив с другом, что сможет защититься от ножа приемами рукопашного боя

Убийца сам сдался полиции
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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Похоронами и скамьей подсудимых закончилась встреча двух друзей из Невьянска.

37-летний местный житель пригласил приятеля в гости. Мужчины выпивали, параллельно смотря видеоролики с единоборствами. На почве употребления алкоголя между друзьями возник спор о том, что защиты от ножа не существует.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Обвиняемый утверждал, что защититься от клинка не удастся никому, даже владеющему навыками рукопашного боя. Приятель же твердил обратное.

- Принципиальный спор перерос в обоюдную ссору, в ходе которой обвиняемый в доказательство своей правоты нанес противнику удар кухонным ножом. Потерпевшему были повреждены жизненно важные органы, в связи с чем от полученной колото-резаной раны мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

После убийства обвиняемый пришел в местный магазин и попросил продавца вызвать скорую помощь и полицию. Когда экстренные службы прибыли, мужчина во всем сознался.

Теперь ему грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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