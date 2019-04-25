Свердловское правительство: к 2024 году будут спортивными 55 % уральцев

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-25T14:31:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Свердловской области хочет видеть еще больше уральцев, увлеченных спортом. Власти даже разработали специальный план по привлечению жителей на спортплощадки и спортзалы. Первым пунктом идет строительство новых объектов для занятий.

- Сегодня в регионе свыше 9,5 тысяч спортивных объектов и сооружений. Уверен, что рубеж в 10 тысяч мы преодолеем в ближайшие годы. Важно, что современные многофункциональные спортивные площадки, стадионы, футбольные поля и корты, ФОКи, бассейны появились не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах области. Мы целенаправленно идем к тому, чтобы создать равные условия для занятий спортом жителям всех территорий, - отметил вице-губернатор Алексей Орлов.

Не последнее место занимают и различные проекты, нацеленные именно на массовый любительский спорт. Такие как «3аймись спортом! Навстречу комплексу ГТО», «Workout. Фитнес-зал во дворе», «Спорт для всех».

- Сейчас доля населения Свердловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, - 40,3 %. Это больше показателя 2017 года на 4 %. Мы стремимся к тому, чтобы в 2024 году 55 % уральцев систематически занимались спортом, - заявил министр спорта Леонид Рапопорт.

В Екатеринбурге сегодня около 70 тысяч человек имеют возможность одновременно заниматься спортом на существующей инфраструктуре. Только в 2018 году в городе построено 22 новых спортивных сооружения, в числе которых - ледовая арена, фитнес-центры и дворовые площадки. В планах - завершение строительства «Автоарены» и ФОКа на Широкой Речке.

ИСТОЧНИК KP.RU