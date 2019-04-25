Крыша рухнула, перекрыв выход: в Североуральске полицейские спали из горящего дома двух мужчин
В Североуральске экипаж наряда ДПС не дал заживо сгореть в пожаре пенсионеру и его соседу.
При патрулировании инспекторы заметили в частном секторе поселка Южный дым. Подъехав поближе полицейские увидели, что на одном из участков горят надворные постройки, и пламя быстро подбирается к жилому дому.
Лейтенант Павел Свирид и старшина Дмитрий Белоусов немедленно сообщили о ЧП в дежурную часть, а сами принялись будить жильцов. На помощь им пришел и сосед погорельцев.
Через пару минут из дома вышел пожилой мужчина. Хозяину объяснили, что начался пожар, но тот вернулся в жилище. Сосед бросился за пенсионером, но тут обрушилась крыша, и огонь перекрыл выход.
- Пламя разгоралось очень быстро, ведь постройки были деревянные, искрились электрические провода, а рядом еще проходит газовая труба, - вспоминает Павел Свирид. - Но мы думали только об одном, что надо спасать людей, которые находились в горящем доме.
Сотрудники полиции забрались в дом через окно и помогли выбраться 70-летнему хозяину дома и его 42-летнему соседу. После этого инспекторы обошли близлежащие дома, чтобы люди, в целях безопасности, до окончания тушения покинули свои жилища.
ИСТОЧНИК KP.RU