2019-04-25T10:31:45+03:00
Общество

Крыша рухнула, перекрыв выход: в Североуральске полицейские спали из горящего дома двух мужчин

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ОМВД России по СевероуральскуФото: ОМВД России по Североуральску
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В Североуральске экипаж наряда ДПС не дал заживо сгореть в пожаре пенсионеру и его соседу.

При патрулировании инспекторы заметили в частном секторе поселка Южный дым. Подъехав поближе полицейские увидели, что на одном из участков горят надворные постройки, и пламя быстро подбирается к жилому дому.

Лейтенант Павел Свирид и старшина Дмитрий Белоусов немедленно сообщили о ЧП в дежурную часть, а сами принялись будить жильцов. На помощь им пришел и сосед погорельцев.

Через пару минут из дома вышел пожилой мужчина. Хозяину объяснили, что начался пожар, но тот вернулся в жилище. Сосед бросился за пенсионером, но тут обрушилась крыша, и огонь перекрыл выход.

- Пламя разгоралось очень быстро, ведь постройки были деревянные, искрились электрические провода, а рядом еще проходит газовая труба, - вспоминает Павел Свирид. - Но мы думали только об одном, что надо спасать людей, которые находились в горящем доме.

Сотрудники полиции забрались в дом через окно и помогли выбраться 70-летнему хозяину дома и его 42-летнему соседу. После этого инспекторы обошли близлежащие дома, чтобы люди, в целях безопасности, до окончания тушения покинули свои жилища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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