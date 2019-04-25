2019-04-25T09:59:51+03:00
Общество

Ветеранам Великой Отечественной войны предлагают в мае бесплатно слетать из Екатеринбурга в другие страны

Предложение действует с 3 по 12 число
Лев ИСТОМИН
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Акция пройдет с 3 по 12 маяАкция пройдет с 3 по 12 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В мае ветеранам Великой Отечественной войны предлагают бесплатные билеты на регулярные рейсы в города-герои России, а также города стран СНГГрузии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии.

Традиционную акцию авиакомпания «Уральские авиалинии проводит с 3 по 12 мая. Бесплатные билеты для ветеранов можно оформить уже сейчас, для сопровождающих действует 90%-ная скидка.

Например, из Екатеринбурга можно будет слетать в Баку, Ереван, Тбилиси, Бишкек, Ош, Душанбе, Худжанд, Наманган, Ташкент. Билеты действует и в обратном направлении.

Кроме этого, совершить полет можно из Москвы в Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Минеральные Воды, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Томск, Уфу, Челябинск, Читу, Тюмень и обратно. Из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Читу, Иркутск и обратно, из Симферополя в Екатеринбург, Самару и обратно.

Также бесплатные перелеты есть по международным направлениям, но в этом случае с пассажиров будут взиматься аэропортовые сборы:

– из Москвы в Батуми, Кутаиси, Бишкек, Ош, Куляб, и обратно;

– из подмосковного Жуковского в Тбилиси, Бишкек, Ош, Алматы, Душанбе, Худжанд, Куляб и обратно;

– из Санкт-Петербурга в Ереван, Тбилиси, Ош, Худжанд, Душанбе и обратно.

Отметим, что в столичном аэропорту Домодедово будет действовать бесплатное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны и одного сопровождающего человека в VIP-зале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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