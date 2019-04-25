Уличные художники из Екатеринбурга украсили дом в Грозном портретом Льва Яшина
В Грозном появилось 3D-граффити с портретом советского футболиста, игрока московского «Динамо» и сборной СССР, олимпийского чемпиона и чемпиона Европы, единственного вратаря в истории, получившего «Золотой мяч» - Льва Яшина.
Фото: Олег Ковалюк
Авторами реалистичного барельефа стали уличные художники из Екатеринбурга. Ранее команда SPEKTR уже отметилась в Грозном, нарисовав на зданиях несколько музейных экспонатов, превратив город в гигантскую экспозицию исторических и культурных артефактов.
Фото: Олег Ковалюк
Второй проект художников совместно с мэрией столицы Чечни призван наделить ряд улиц визуальными айдентиками. Так, на улице Льва Яшина появилось изображение великого футболиста.
Фото: Олег Ковалюк
- Мы очень рады, - рассказали в команде SPEKTR, - реализовать не фотообойное, как у нас сегодня часто делают, изображение великого человека. За счет отражения, такой барельеф хорошо вписывается в окружение. Иногда приходится сопровождать картинку комментарием: «Это нарисовано!». Иногда даже друзьям.
ИСТОЧНИК KP.RU