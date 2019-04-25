2019-04-25T09:48:51+03:00
Общество

Уличные художники из Екатеринбурга украсили дом в Грозном портретом Льва Яшина

Многие прохожие даже не верят, что 3D-граффити сделано вручную
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: Олег КовалюкФото: Олег Ковалюк
Изменить размер текста:

В Грозном появилось 3D-граффити с портретом советского футболиста, игрока московского «Динамо» и сборной СССР, олимпийского чемпиона и чемпиона Европы, единственного вратаря в истории, получившего «Золотой мяч» - Льва Яшина.

Фото: Олег Ковалюк

Фото: Олег Ковалюк

Авторами реалистичного барельефа стали уличные художники из Екатеринбурга. Ранее команда SPEKTR уже отметилась в Грозном, нарисовав на зданиях несколько музейных экспонатов, превратив город в гигантскую экспозицию исторических и культурных артефактов.

Фото: Олег Ковалюк

Фото: Олег Ковалюк

Второй проект художников совместно с мэрией столицы Чечни призван наделить ряд улиц визуальными айдентиками. Так, на улице Льва Яшина появилось изображение великого футболиста.

Фото: Олег Ковалюк

Фото: Олег Ковалюк

- Мы очень рады, - рассказали в команде SPEKTR, - реализовать не фотообойное, как у нас сегодня часто делают, изображение великого человека. За счет отражения, такой барельеф хорошо вписывается в окружение. Иногда приходится сопровождать картинку комментарием: «Это нарисовано!». Иногда даже друзьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин оценил работу бывшего сити-менеджера Екатеринбурга
Крыша рухнула, перекрыв выход: в Североуральске полицейские спали из горящего дома двух мужчин
Ветеранам Великой Отечественной войны предлагают в мае бесплатно слетать из Екатеринбурга в другие страны
В Екатеринбурге под колесами иномарки пострадал 11-летний школьник
В Асбесте из-за горящего салона красоты пришлось эвакуировать жильцов многоэтажки
В Екатеринбурге посадили налетчика, который при ограблении магазина выстрелил продавщице в живот
Разворачивался, где это запрещено: в Екатеринбурге произошла массовая смертельная авария
Итоги эпидемии кори в Екатеринбурге: заразу завезли из другой страны
В «Библионочи-2019» приняли участие 40 тысяч свердловчан
Житель Верхней Пышмы украл полмиллиона, прикинувшись крупным логистом
Самый большой в мире: в Екатеринбурге к Пасхе испекут трехтонный кулич
К Параду готовы: в Екатеринбург привезли 100 боевых машин для участия в 9 Мая