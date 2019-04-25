В Екатеринбурге под колесами иномарки пострадал 11-летний школьник

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-25T09:07:13+03:00

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В Екатеринбурге на улице Шарташская под колеса автомобиля попал 11-летний школьник. Ребенок решил перебежать проезжую часть в неположенном месте и был сбит Renault Logan.

- В результате ДТП пострадал 11 летний мальчик. На месте ДТП был осмотрен бригадой СМП, после осмотра поставлен диагноз: ушиб левого плеча. Отпущен домой в сопровождении матери, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

С начала этого года в уральской столице зарегистрировано уже 28 ДТП с участием детей. В авариях в общей сложности пострадали 30 несовершеннолетних. Шесть ДТП произошло по собственной неосторожности юных пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU