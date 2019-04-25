2019-04-25T08:41:49+03:00
Происшествия

В Асбесте из-за горящего салона красоты пришлось эвакуировать жильцов многоэтажки

Спасатели вывели на улицу 22 человека, среди которых трое детей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Типичный Асбест"Фото: "Типичный Асбест"
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В Асбесте минувшей ночью полыхал салон красоты "Да Винчи" на улице Ленинградская.

Парикмахерская находится на первом этаже жилого четырехэтажного дома, поэтому за несколько минут весь подъезд заволокло дымом. Прибывшие огнеборцы приняли решение эвакуировать людей.

- Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 22 человека, из них 3 детей. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 13 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Чтобы возобновить работу салона, владельцу предстоит провести масштабный ремонт. В огне пострадала мебель, внутренняя отделка и повреждено окно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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