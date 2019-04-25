В Екатеринбурге посадили налетчика, который при ограблении магазина выстрелил продавщице в живот
В Екатеринбурге вынесли приговор в отношении Антона Матыгулина, который в составе организованной группы обнес три салона сотовой связи.
Сломав входные двери магазинов мужчина вместе с подельниками украл мобильные телефоны и ноутбуки на два миллиона рублей.
Кроме того, подсудимый совершил несколько разбойных нападений и на продуктовые магазины, где по отведенной ему роли запугивал продавцов, угрожая травматическим пистолетом и требуя отдать деньги.
- Во время одного из нападений Матыгулин, получив отказ, произвел два выстрела в сторону продавца, при этом одна из пуль попала в живот последней, причинив телесные повреждения, квалифицированные экспертом как причинившие легкий вред здоровью, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее мужчина уже был судим, на свободу он вышел за месяц до первого напета. Суд назначил Антону Матыгулину 15 лет колонии особого режима с ограничение свободы на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU