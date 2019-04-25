2019-04-25T08:09:41+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге посадили налетчика, который при ограблении магазина выстрелил продавщице в живот

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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За решеткой мужчина проведет 15 летЗа решеткой мужчина проведет 15 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вынесли приговор в отношении Антона Матыгулина, который в составе организованной группы обнес три салона сотовой связи.

Сломав входные двери магазинов мужчина вместе с подельниками украл мобильные телефоны и ноутбуки на два миллиона рублей.

Кроме того, подсудимый совершил несколько разбойных нападений и на продуктовые магазины, где по отведенной ему роли запугивал продавцов, угрожая травматическим пистолетом и требуя отдать деньги.

- Во время одного из нападений Матыгулин, получив отказ, произвел два выстрела в сторону продавца, при этом одна из пуль попала в живот последней, причинив телесные повреждения, квалифицированные экспертом как причинившие легкий вред здоровью, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее мужчина уже был судим, на свободу он вышел за месяц до первого напета. Суд назначил Антону Матыгулину 15 лет колонии особого режима с ограничение свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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