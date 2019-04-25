2019-04-25T09:13:00+03:00
Происшествия

Разворачивался, где это запрещено: в Екатеринбурге произошла массовая смертельная авария

Один человек погиб, еще трое в больнице
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге сегодня утром, возле Южного автовокзала, произошла жуткая авария с участием трех машин.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Трагедия произошла, когда Шевроле Ланос разворачивался на улице 8 Марта через трамвайные пути. Первый встречный ВАЗ иномарку пропустил, а вот следовавший за ним Рено Каптюр - нет. Позже водитель "француза" заверит, что не ожидал такого маневра, поэтому не успел затормозить.

- Водитель Шевроле Ланос при движении по 8 Марта со стороны Циолковского в сторону Щорса при развороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Рено Каптюр, который двигался со стороны Щорса в сторону Циолковского, - рассказали в городской ГИБДД.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

В результате на полном ходу Рено протаранил Шевроле, где находился водитель с четырьмя попутчиками. Одна из пассажирок 45 лет, к сожалению, погибла на месте.

- Это жесть. Там постоянно спешат разворачиваться наши любимые попутчики! Вот и итог: 3 человека пострадали, 1 мёртв. Ужас. Попутчик с Полевского, - говорят очевидцы.

Еще трое пассажиров доставлены в 24-ю больницу. Их не сразу удалось передать медикам - людей попросту зажало в искореженной машине. Чтобы вызволить их спасателям пришлось разрезать кузов иномарки.

Третья машина - "четверка" Жигули - пострадала незначительно, ее задело вскользь по касательной.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют точные причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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