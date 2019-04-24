2019-04-24T18:48:25+03:00
Общество

В «Библионочи-2019» приняли участие 40 тысяч свердловчан

Для акции в библиотеках провели больше двух тысяч мероприятий
Маргарита МАХОНИНА
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В акции приняли участие более 600 библиотек, музеев и книжных магазинов.В акции приняли участие более 600 библиотек, музеев и книжных магазинов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области прошла акция «Библионочь-2019»: в более чем 600 учреждениях региона организовали квесты, мастер-классы, чтения и выставки. За один день в области провели 2,5 тысячи мероприятий. В них приняли участие 40 тысяч жителей Среднего Урала.

- Во время «Библионочи» свыше четырех тысяч свердловчан получили читательские билеты. Общие итоги превышают результаты 2018 года, - подчеркнули в департаменте информполитики региона. – Организаторы отметили то, как библиотеки использовали собственные ресурсы. Например, в Свердловской областной библиотеке для слепых представили программу «Малахитовый театр Бажова», а в Мемориальном доме-музее писателя прочли чтения его сказов. В них принял участие, в частности, детский омбудсмен региона Игорь Мороков.

«Библионочь» прошла в Екатеринбурге восьмой раз: в 2012 году акцию провели на площадках шести городских библиотеках. В этот раз темой мероприятия стал Год театра в России, названием – «Библиотеатр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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