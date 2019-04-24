Житель Верхней Пышмы украл полмиллиона, прикинувшись крупным логистом

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-24T15:52:30+03:00

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На Урале будут судить жителя Верхней Пышмы, обвиняемого в крупном мошенничестве. Жертвами мужчины стали 11 человек.

Обвиняемый под вымышленным именем зарегистрировался на сайте по перевозке грузов. В дальнейшем мужчина, под видом руководителя отдела логистики, находил заказчиков и требовал с них 50% предоплаты. Для видимости обвиняемый заключал договоры, но оформлялись документы на реквизиты сторонней организации.

- Сам мужчина не имел никакого отношения к этой компании, сообщал заказчикам заведомо ложные сведения по оказанию услуг по грузоперевозкам, не имея реальной возможности по их осуществлению. Ущерб от действий обвиняемого составил свыше 448 тысяч рублей, - рассказали

Теперь лжегрузоперевозчику грозит до 6 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU