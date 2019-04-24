Самый большой в мире: в Екатеринбурге к Пасхе испекут трехтонный кулич

СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-24T15:13:44+03:00

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Екатеринбургские мастера изготовят самый большой в мире пасхальный кулич. Для этого кулинары используют полтонны отборного изюма, 22 тысячи яиц, 300 килограммов сливочного масла, 200 килограммов сахарной помадки, 1,5 тонны муки высшего сорта. Размер кулича в диаметре будет порядка пяти метров, а масса достигнет трех тонн.

- Это будет кулич, созданный по уникальной рецептуре с использованием самых высококачественных продуктов, что гарантирует ему отличный вкус. На нем будут выполнен макет части Екатеринбурга с Городским прудом и будущим собором святой Екатерины, - рассказал главный технолог компании «Бисквитный двор» Дмитрий Евлампьев.

Специально для фиксации нового мирового рекорда в Екатеринбург прибудет генеральный директор международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов. Также рекорд зафиксируют в реестре рекордов России.

Как отметили в фонде святой Екатерины, каждый желающий сможет получить кусочек кулича во время праздничных пасхальных мероприятий на площадке перед Театром драмы 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU