2019-04-24T13:47:25+03:00
Общество

Уралочка отсудила плюсом 500 тысяч за свою квартиру под снос, из которой не съезжает два года

Женщина и ее супруг - единственные жильцы полуразрушенного дома
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В 2016 году дом признали аварийнымВ 2016 году дом признали аварийнымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Екатеринбурга уже два года судится с мэрией за квартиру, из которой ее заставляют съехать.

Гульфие принадлежит двухкомнатная квартира на улице Начдива Васильева. В 2016 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. После чего направили всем соседям постановление с требованием освободить жилье.

Каждому собственнику Администрация предложила компенсацию. Гульфие при выезде пообещали два миллиона рублей. Но женщине сумма показалась слишком мизерной и соглашение она подписывать не стала, равно как и выезжать. До сих пор Гульфия и ее супруг - единственные жильцы дома.

Администрация попробовала выселить мужа и жену через суд. Служители Фемиды встали на сторону мэрии, но увеличили сумму выплат до 2,1 миллиона. Однако Гульфия решила бороться дальше и подала жалобу в Свердловский областной суд.

- Судебная коллегия изменила решение в части установления выкупной цены, определив в качестве возмещения денежной компенсации 2,6 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе облсуда. - В остальной части решение оставлено без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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