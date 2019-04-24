2019-04-24T13:01:54+03:00
Общество

Одни забрали - купил другие: в Екатеринбурге поймали тюменца с поддельными правами

Удостоверение мужчина заказал в Интернете
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Свердловские гаишники поймали водителя с фальшивыми правами. Автомобилиста-нарушителя задержали на Тюменском тракте при плановом рейде по проверке документов.

Лейтенанты Антон Ващенко и Антон Букин остановили «Ладу Ларгус» под управлением 28-летнего тюменца. Удостоверения у инспекторов сразу вызвало сомнения относительно подлинности. Водитель отрицать этого не стал и признался, что купил права через Интернет.

- Мужчина пояснил, что в 2014 году он был лишен права управления за нетрезвое вождение. При этом, по окончании срока лишения права управления, в ГИБДД по месту проживания водитель не обращался, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В отношении хитрого водителя возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит крупный штраф, исправительные работы или арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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