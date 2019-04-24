В Екатеринбурге выдворят 22 нелегальных мигранта

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-24T12:28:06+03:00

Нарушители также заплатят 48 тысяч рублей в качестве административных штрафов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Полиция Екатеринбурга провела проверку в микрорайоне Академическом: сотрудники правопорядка искали нелегальных мигрантов. И нашли в здании на перекресте улиц Сахарова-Мехренцева.

- Полицейские проверили документы находящихся там иностранцев, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России Екатеринбурга. – Спецоперацию провели ранним утром. В ней приняли участие бойцы ОМОН, участковые, сотрудники уголовного розыска и даже госавтоинспекторы.

На территории задержали 22 мигранта – всех их выдворят из России. Во время проверки некоторые пытались сбежать, но их задержали. Кроме того, нарушители должны заплатить 48 тысяч рублей административных штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU