В Екатеринбурге выдворят 22 нелегальных мигранта
Полиция Екатеринбурга провела проверку в микрорайоне Академическом: сотрудники правопорядка искали нелегальных мигрантов. И нашли в здании на перекресте улиц Сахарова-Мехренцева.
- Полицейские проверили документы находящихся там иностранцев, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России Екатеринбурга. – Спецоперацию провели ранним утром. В ней приняли участие бойцы ОМОН, участковые, сотрудники уголовного розыска и даже госавтоинспекторы.
На территории задержали 22 мигранта – всех их выдворят из России. Во время проверки некоторые пытались сбежать, но их задержали. Кроме того, нарушители должны заплатить 48 тысяч рублей административных штрафов.
ИСТОЧНИК KP.RU