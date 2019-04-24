2019-04-24T12:28:06+03:00
Общество

В Екатеринбурге выдворят 22 нелегальных мигранта

Некоторые пытались сбежать от правоохранительных органов
Маргарита МАХОНИНА
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Нарушители также заплатят 48 тысяч рублей в качестве административных штрафовНарушители также заплатят 48 тысяч рублей в качестве административных штрафовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция Екатеринбурга провела проверку в микрорайоне Академическом: сотрудники правопорядка искали нелегальных мигрантов. И нашли в здании на перекресте улиц Сахарова-Мехренцева.

- Полицейские проверили документы находящихся там иностранцев, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России Екатеринбурга. – Спецоперацию провели ранним утром. В ней приняли участие бойцы ОМОН, участковые, сотрудники уголовного розыска и даже госавтоинспекторы.

На территории задержали 22 мигранта – всех их выдворят из России. Во время проверки некоторые пытались сбежать, но их задержали. Кроме того, нарушители должны заплатить 48 тысяч рублей административных штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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