2019-04-24T11:21:27+03:00
Экономика

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за период 12 месяцев, завершившийся 31 декабря 2018 года, в соответствии с МСФО

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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с МСФО. Чистая прибыль Банка за 2018 год составила 6,1 млрд руб., по сравнению с 4,2 млрд за 2017 год.

Размер активов Банка увеличился до 504,3 млрд рублей, по сравнению с 496,3 млрд рублей на конец 2017 года. Капитал Банка по итогам года вырос до 84,3 млрд рублей, по сравнению с 76,8 млрд рублей на конец 2017 года.

Чистые процентные доходы выросли на 26% и составили 23,3 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли более чем на 20% и составили 7,9 млрд руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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